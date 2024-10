Albano, la rivelazione su Romina: “Pensava che separandoci Ylenia sarebbe tornata” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella sua nuova autobiografia, “Il sole dentro”, Al Bano Carrisi si racconta senza filtri, svelando i retroscena di una vita intensa fatta di successi e sacrifici, ma anche di momenti bui. Edito da Mondadori, il libro esplora la sua carriera, i legami familiari, e le vicissitudini che hanno segnato il cantante pugliese, con un’attenzione particolare alla scomparsa della figlia Ylenia e al difficile percorso di elaborazione che ha seguito quel tragico evento. Il Dolore della Perdita di Ylenia Al Bano dedica due capitoli a Ylenia, scomparsa nel 1993 a New Orleans, un evento che ha profondamente segnato lui e Romina Power. “Dopo la perdita di Ylenia, niente è stato come prima,” scrive, rivelando come il dolore inizialmente li avesse uniti, per poi lentamente incrinare il loro rapporto. Thesocialpost.it - Albano, la rivelazione su Romina: “Pensava che separandoci Ylenia sarebbe tornata” Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella sua nuova autobiografia, “Il sole dentro”, Al Bano Carrisi si racconta senza filtri, svelando i retroscena di una vita intensa fatta di successi e sacrifici, ma anche di momenti bui. Edito da Mondadori, il libro esplora la sua carriera, i legami familiari, e le vicissitudini che hanno segnato il cantante pugliese, con un’attenzione particolare alla scomparsa della figliae al difficile percorso di elaborazione che ha seguito quel tragico evento. Il Dolore della Perdita diAl Bano dedica due capitoli a, scomparsa nel 1993 a New Orleans, un evento che ha profondamente segnato lui ePower. “Dopo la perdita di, niente è stato come prima,” scrive, rivelando come il dolore inizialmente li avesse uniti, per poi lentamente incrinare il loro rapporto.

Albano, la rivelazione su Romina: “Pensava che separandoci Ylenia sarebbe tornata”

Nella sua nuova autobiografia, "Il sole dentro", Al Bano Carrisi si racconta senza filtri, svelando i retroscena di una vita intensa fatta di successi e ...

Al Bano: «Perché è finita con Romina Power? Pensava che separandoci Ylenia sarebbe tornata». L'aiuto di Sophia Loren e Berlusconi

«Dopo la perdita di Ylenia, niente è stato come prima. Romina era convinta che se ci fossimo separati, lei sarebbe tornata. Anche sua madre lo era». A raccontarlo è ...

Al Bano sulla rottura con Romina Power: “Pensava che separandoci nostra figlia Ylenia sarebbe tornata”

Nell'autobiografia "Il sole dentro" Al Bano ripercorre alcuni momenti particolarmente difficili della sua vita, tra questi anche la scomparsa ...

Al Bano e la rottura con Romina: «Era convinta che separandoci Ylenia sarebbe tornata»

«Dopo la perdita di Ylenia, niente è stato come prima. Romina era convinta che se ci fossimo separati, lei sarebbe tornata. Anche sua madre lo era». A raccontarlo è ...