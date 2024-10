Zonawrestling.net - AEW: Il contratto di Dustin Rhodes è scaduto, ma lui non ha ancora lasciato la compagnia

(Di giovedì 31 ottobre 2024)in AEWin un certo senso. Ildi “The Natural”, infatti, sarebbetra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, ma il wrestler non halaufficialmente. Sebbene il suo fratello più giovane sia diventato il volto della WWE,è rimasto in AEW e ha continuato a seguire “a distanza” la carriera di Cody: avverrà mai una reunion sotto le insegne della WWE? Stando a quanto riportato da Fightful Select,e lasarebberoin fase di negoziazione ma non si sarebbearrivati alle firme. La sua situazione è molto interessante per un motivo in particolare:, attualmente, detiene i ROH Tag Team e i Six Man Tag Team Championship.