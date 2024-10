condannato in primo grado un 43enne a 4 anni per violenza sessuale nei confronti della figlia. Tra il 2014 e il 2019, l'uomo l'avrebbe costretta più volte a toccarlo nelle parti intime. Fanpage.it - Abusa per anni della figlia minorenne, 43enne condannato a 4 anni Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Fanpage.it: Il Tribunale di Varese hain primo grado una 4per violenza sessuale nei confronti. Tra il 2014 e il 2019, l'uomo l'avrebbe costretta più volte a toccarlo nelle parti intime.

Abusa per anni della figlia minorenne, 43enne condannato a 4 anni

Il Tribunale di Varese ha condannato in primo grado un 43enne a 4 anni per violenza sessuale nei confronti della figlia ...

