A otto anni dal terremoto Scontro sulla ricostruzione

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Non poteva non diventare tema di campagna elettorale lapost-sisma. E così è stato, dato che ieri è stato celebrato l’ottavoversario da quella scossa di 6.5 della scala Richter che il 30bre 2016 alle 7.40 fece tremare l’Umbria intera, lasciando dpesanti in molte zone della Valnerina. Il sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera ha detto che "laprivata e pubblica sono ormai ampiamente avviate , entro cinquecontiamo di completare il recupero del centro storico". Alla commemorazione hanno partecipato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, la presidente della Provincia di Perugia e sindaca di Assisi, Stefania Proietti. "Laleggera è avviata verso la conclusione - ha slineato il commissario Castelli -, con una percentuale di approvazione delle pratiche pari a circa il 91% del totale delle istanze .