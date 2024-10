Walker Meghnagi rinuncia alla candidatura all’Ambrogino d’Oro 2024: “Non voglio che sia fonte di divisione” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – Walker Meghnagi getta acqua sul fuoco delle polemiche seguite alla sua candidatura per l’Ambrogino d’Oro. "Ringrazio chi mi ha candidato per avere fatto il mio nome ne sono onorato; devo però chiedere che non venga presa in considerazione la mia candidatura perché non voglio sia fonte di fonte di divisione all'interno del Comune". Dunque, rinuncia. La candidatura del presidente della comunità ebraica milanese era stata avanzata da Silvia Sardone della Lega. Ilgiorno.it - Walker Meghnagi rinuncia alla candidatura all’Ambrogino d’Oro 2024: “Non voglio che sia fonte di divisione” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobregetta acqua sul fuoco delle polemiche seguitesuaper l’Ambrogino. "Ringrazio chi mi ha candidato per avere fatto il mio nome ne sono onorato; devo però chiedere che non venga presa in considerazione la miaperché nonsiadidiall'interno del Comune". Dunque,. Ladel presidente della comunità ebraica milanese era stata avanzata da Silvia Sardone della Lega.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Walker Meghnagi rinuncia alla candidatura all'Ambrogino: non voglio creare divisioni; Walker Meghnagi rinuncia alla candidatura all’Ambrogino d’Oro 2024: “Non voglio che sia fonte di divisione”; Ambrogino d'Oro, Meghnagi rinuncia alla candidatura: "Non voglio dividere"; "Fuori i sionisti dalle università" e Molinari rinuncia al dibattito. Mattarella: "Bandire l'intolleranza"; Se questo è un Duomo: la rinuncia alla nostra identità; Walker Meghnagi sull' Ambrogino d' Oro | Grazie ma non consideratemi; Leggi >>>

Walker Meghnagi rinuncia alla candidatura all'Ambrogino: non voglio creare divisioni

(rainews.it)

Il presidente della Comunità ebraica di Milano: “Continuerò a lavorare per l'unità di tutte le istituzioni contro l'antisemitismo” ...

Ambrogino d'Oro, Meghnagi rinuncia alla candidatura: "Non voglio dividere"

(affaritaliani.it)

Il presidente della comunità ebraica di Milano chiede che non sia presa in considerazione la sua candidatura, avanzata da Silvia Sardone ...

Walker Meghnagi rinuncia alla candidatura per l'Ambrogino d'Oro: «Lavoriamo uniti per lotta all'antisemitismo»

(milano.corriere.it)

Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, «rinuncia» alla candidature dell' onorificenza milanese. «Continuerò a lavorare per l'unità di tutte le istituzioni contro l'antisemitismo ...

Walker Meghnagi sull'Ambrogino d'Oro: "Grazie, ma non consideratemi"

(milanotoday.it)

Il presidente della Comunità ebraica di Milano ha rifiutato la candidatura proposta dalla leghista Silvia Sardone ...