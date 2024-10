Gaeta.it - Visita del nuovo prefetto di Caserta al comando provinciale dei carabinieri: un segnale di continuità e impegno

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente insediamento di Lucia Volpe comedisegna una nuova era per la governance della sicurezza nella provincia. Il 3 ottobre, soltanto pochi giorni dopo il suo ingresso in carica, ilhato ildei, dove ha avuto l’opportunità di incontrare i principali vertici dell’Arma in un momento significativo per la comunità. Questo incontro non è solo una formalità, ma rappresenta un passo importante verso un coordinamento efficace tra le istituzioni e la popolazione. Accoglienza calorosa e incontro con i vertici Arrivata presso ildi via Laviano, ilLucia Volpe è stata accolta dal comandanteManuel Scarso. Questo primo incontro ha permesso di avviare un dialogo diretto tra le autorità civili e militari, un aspetto cruciale per la sicurezza e il benessere dei cittadini.