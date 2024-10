Usa, Harris ai 50mila di Washington: “La scelta è tra libertà e caos” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Davanti alle oltre 50mila persone radunate all’Ellipse di Washington, Kamala Harris, nel presentare gli argomenti conclusivi della sua campagna, ha promesso di “mettere il Paese al di sopra del partito e di sé stessa”. Simbolica la scelta del luogo, il grande prato che si estende tra il lato sud della Casa Bianca e il monumento a Washington. “Donald Trump è la persona che da questo stesso luogo, quasi quattro anni fa, mandò una folla armata al Campidoglio degli Stati Uniti per ribaltare la volontà del popolo e un’elezione che sapeva di avere perso. Degli americani morirono in quell’attacco”, ha ricordato Harris rievocando la tentata insurrezione del 6 gennaio del 2021. La scelta tra un Paese libero e uno governato dal caos “Sarà probabilmente il voto più importante che darete. Lapresse.it - Usa, Harris ai 50mila di Washington: “La scelta è tra libertà e caos” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Davanti alle oltrepersone radunate all’Ellipse di, Kamala, nel presentare gli argomenti conclusivi della sua campagna, ha promesso di “mettere il Paese al di sopra del partito e di sé stessa”. Simbolica ladel luogo, il grande prato che si estende tra il lato sud della Casa Bianca e il monumento a. “Donald Trump è la persona che da questo stesso luogo, quasi quattro anni fa, mandò una folla armata al Campidoglio degli Stati Uniti per ribaltare la volontà del popolo e un’elezione che sapeva di avere perso. Degli americani morirono in quell’attacco”, ha ricordatorievocando la tentata insurrezione del 6 gennaio del 2021. Latra un Paese libero e uno governato dal“Sarà probabilmente il voto più importante che darete.

