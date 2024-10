Lanazione.it - Una mostra in due percorsi per riscoprire Felice Carena

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 -(1879-1966) è una personalità tersa nella pittura, con un travaglio esistenziale radicato nell'esperienza della prima guerra mondiale, nell'accetazione non servile del fascismo che affascinò non pochi intellettuali, alcuni dei quali, come lui, accusati di collaborazionismo, altri non si sa come passati indenni e riposizionati, nel ripensamento dell'età più lunga attraverso una lettura religiosa matura ed espressa in un "simbolismo" del tutto particolare: quello classico aveva impronta esoterica, per lui invece la trascendenza è già rivelata nella realtà se la si sa cogliere (pensiamo, per analogia, all'acmeismo russo). Conta molto anche la geografia della sua vita, che ha in Torino, Firenze (dove fu alla guida dell'Accademia delle belle arti) e Venezia i riferimenti più stabili.