Un ufficiale delle Guardie Rivoluzionarie iraniane voleva rapire un giornalista negli Usa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giovedì scorso i procuratori federali di New York hanno svelato la campagna letale dell'Iran per eliminare i dissidenti all'estero, incriminando il generale iraniano Ruhollah Bazghandi in relazione al fallito tentativo di assassinio della giornalista e attivista di New York Masih Alinejad. Secondo i procuratori, sei agenti hanno condotto un'ampia sorveglianza di Alinejad a partire da luglio 2022 sotto la direzione di BazghandI e Seyed Mohammad Forouzan, insieme ad altri cospiratori tra i quali c’erano Hossein Sedighi e un individuo noto solo come "Haj Taher". Il 28 luglio 2022, un membro di un'organizzazione criminale dell'Europa orientale è stato arrestato con un fucile d'assalto AK-47 carico e 66 colpi di munizioni circa $ 1.100 in contanti e un passamontagna nero, vicino alla casa dell’importante dissidente iraniana a Brooklyn, New York. Panorama.it - Un ufficiale delle Guardie Rivoluzionarie iraniane voleva rapire un giornalista negli Usa Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giovedì scorso i procuratori federali di New York hanno svelato la campagna letale dell'Iran per eliminare i dissidenti all'estero, incriminando il generale iraniano Ruhollah Bazghandi in relazione al fallito tentativo di assassinio dellae attivista di New York Masih Alinejad. Secondo i procuratori, sei agenti hanno condotto un'ampia sorveglianza di Alinejad a partire da luglio 2022 sotto la direzione di BazghandI e Seyed Mohammad Forouzan, insieme ad altri cospiratori tra i quali c’erano Hossein Sedighi e un individuo noto solo come "Haj Taher". Il 28 luglio 2022, un membro di un'organizzazione criminale dell'Europa orientale è stato arrestato con un fucile d'assalto AK-47 carico e 66 colpi di munizioni circa $ 1.100 in contanti e un passamontagna nero, vicino alla casa dell’importante dissidente iraniana a Brooklyn, New York.

