Studentessa violentata in un parco e abbandonata seminuda, svolta nelle indagini: chi hanno arrestato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C'è un primo fermo per lo stupro di una ragazza peruviana di 27 anni, violentata nei locali di un'ex discoteca, da tempo chiusa al pubblico, nel parco del Valentino, a Torino, lo scorso 15 ottobre. Si tratta di un egiziano di 19 anni. Era stata la stessa 27enne a riconoscere il suo volto, insieme Today.it - Studentessa violentata in un parco e abbandonata seminuda, svolta nelle indagini: chi hanno arrestato Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C'è un primo fermo per lo stupro di una ragazza peruviana di 27 anni,nei locali di un'ex discoteca, da tempo chiusa al pubblico, neldel Valentino, a Torino, lo scorso 15 ottobre. Si tratta di un egiziano di 19 anni. Era stata la stessa 27enne a riconoscere il suo volto, insieme

