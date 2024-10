Lanazione.it - Sindaco e Giunta raccontano ai cittadini la San Giovanni che verrà

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Ildi SanValdarno Valentina Vadi e lacomunale hanno organizzato una serie di incontri a Palomar, la casa della cultura, per confrontarsi con ie raccontare loro la Sandel futuro. Un’occasione importante per illustrare alla cittadinanza la progettazione definitiva di alcuni interventi strategici per la città. Intanto sono in calendario tre iniziative, il 7, il 16 e il 29 novembre. A ciascun incontro saranno presenti il primo cittadino di SanValdarno e gli assessori. “Come è accaduto anche nella precedente consiliatura – le parole deldi SanValdarno Valentina Vadi – torniamo daipresentando tre importanti progettazioni che si svilupperanno nella nostra città e che avranno un valore estremamente strategico.