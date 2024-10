"Ritardi, cancellazioni e treni affollati. Viaggiare sulla Faentina è un’odissea" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Il treno da Marradi a Faenza impiega ben un’ora percorrendo diversi tratti a velocità bassissime – dice una pendolare che studia a Faenza – quest’estate la ferrovia è stata ferma per tre mesi e poi non è cambiato assolutamente niente per quanto riguarda la velocità". Infatti, dalla riapertura dopo le alluvioni di maggio, sono stati segnalati diversi disagi tra i quali rallentamenti, cancellazioni e spostamenti di orari dei treni per la linea Faentina tra Marradi, Brisighella e Faenza, che quotidianamente viene utilizzata da moltissimi studenti marradesi e brisighellesi. "I rallentamenti – sostiene la studentessa – provocano un ulteriore disagio anche agli automobilisti i quali, imbattendosi nei vari passaggi a livello lungo la tratta Marradi-Faenza, si ritrovano in file chilometriche ad aspettare svariati minuti". Ilrestodelcarlino.it - "Ritardi, cancellazioni e treni affollati. Viaggiare sulla Faentina è un’odissea" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Il treno da Marradi a Faenza impiega ben un’ora percorrendo diversi tratti a velocità bassissime – dice una pendolare che studia a Faenza – quest’estate la ferrovia è stata ferma per tre mesi e poi non è cambiato assolutamente niente per quanto riguarda la velocità". Infatti, dalla riapertura dopo le alluvioni di maggio, sono stati segnalati diversi disagi tra i quali rallentamenti,e spostamenti di orari deiper la lineatra Marradi, Brisighella e Faenza, che quotidianamente viene utilizzata da moltissimi studenti marradesi e brisighellesi. "I rallentamenti – sostiene la studentessa – provocano un ulteriore disagio anche agli automobilisti i quali, imbattendosi nei vari passaggi a livello lungo la tratta Marradi-Faenza, si ritrovano in file chilometriche ad aspettare svariati minuti".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ritardi e treni soppressi sulle linee Trenord, dalla Regione 100 milioni di euro per il potenziamento della rete ferroviaria lombarda; Treni, mattinata di caos per i pendolari. Cancellazioni e ritardi tra Como e Milano Cadorna; Bologna, caos in stazione: guasto a Roma, treni in tilt anche sotto le Due Torri; Vita da pendolare verso Milano: l'Odissea di chi viaggia in Lombardia con i treni regionali Trenord; Ferrovie, sospesa la Battipaglia – Sapri, Trenitalia: “Riprogrammate il viaggio tra Calabria e Campania”. Pro…; Trenord, una riflessione sui disagi, i ritardi e le contraddizioni. Siamo tutti pendolari…; Leggi >>>

"Ritardi, cancellazioni e treni affollati. Viaggiare sulla Faentina è un’odissea"

(msn.com)

La protesta di una studentessa che ogni giorno percorre la linea da Faenza a Marradi e ritorno. Rfi: "La tratta è rimasta chiusa per il rischio frane. La messa in sicurezza terminerà entro i primi mes ...

Ritardi e cancellazioni: ottobre, un mese da incubo. Sull'abbonamento arriva lo sconticino del 5 percento

(giornalelavoce.it)

Ma siamo sicuri che uno sconto del 5% sugli abbonamenti per il mese di ottobre rappresenti un reale ristoro per chi, giorno dopo giorno, si vede privato del diritto a un viaggio regolare e puntuale?

Guasto Trenitalia a Roma oggi: treni in ritardo e cancellati, disagi in tutta Italia. Ecco cosa è successo

(msn.com)

Anche Firenze Santa Maria Novella è affollata, con ritardi che superano ... potrebbero subire ritardi fino a 100 minuti. Ritardo e cancellazioni treni anche per Italo A causa del guasto ...

Caos treni, circolazione sospesa a Roma: ritardi e cancellazioni

(informazione.it)

Video Ritardi cancellazioni Video Ritardi cancellazioni

Treni in ritardo e cancellazioni. Immagini da Roma Termini e dalla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, affollate e con gente in fila davanti ai tabelloni in attesa di capire quando partirà ...