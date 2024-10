Riscoprire la new wave sarda: il docufilm “The Missing Boys” porta la musica nei cinema italiani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’epoca musicale affascinante e ricca di innovazione sta per rivivere grazie al docufilm “The Missing Boys”, dedicato alla scena new wave sarda. Questo progetto cinematografico, frutto della passione di Davide Catinari, musicista cagliaritano e leader dei Dorian Gray, si propone di raccontare un periodo storico segnato da artisti e band che hanno definito nuove sonorità e stili. Dopo la prima mondiale al cinema Farnese di Roma, il film sarà proiettato a Cagliari, Sassari e in altre città italiane a partire dal 3 novembre, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi in una parte della musica italiana spesso trascurata. Gaeta.it - Riscoprire la new wave sarda: il docufilm “The Missing Boys” porta la musica nei cinema italiani Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’epocale affascinante e ricca di innovazione sta per rivivere grazie al“The”, dedicato alla scena new. Questo progettotografico, frutto della passione di Davide Catinari, musicista cagliaritano e leader dei Dorian Gray, si propone di raccontare un periodo storico segnato da artisti e band che hanno definito nuove sonorità e stili. Dopo la prima mondiale alFarnese di Roma, il film sarà proiettato a Cagliari, Sassari e in altre città italiane a partire dal 3 novembre, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi in una parte dellaitaliana spesso trascurata.

The missing boys, diario generazionale della new wave sarda

Tra suoni, atmosfere, visioni e sogni, si accende un faro su un'epoca carica di fermento musicale, in parte dimenticata, come i suoi protagonisti. La scena new wave sarda con i suoi "The missing boys"

"The missing boys", il film di Davide Catinari che racconta la new wave in Sardegna

Con i suoi Percorsi Occitani, un itinerario di 177 km suddiviso in 14 tappe, la valle offre un'opportunità unica per immergersi nella natura e riscoprire se stessi. I sentieri, che raggiungono

In via Galileo Galilei, dagli anni 70 circa, è presente lo slogan "Votate la lista numero 8". Essa si riferisce al rinnovo del C.d.A. del Consorzio Strade Vicinali, ormai discilto da decenni.