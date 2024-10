Regno Unito: ministra Economia annuncia aumento tasse per 40 miliardi di sterline (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Londra (Regno Unito), 30 ott. (LaPresse/AP) – La ministra del Tesoro britannica Rachel Reeves ha annunciato 40 miliardi di sterline (quasi 48 miliardi di euro) di aumenti delle tasse, affermando che userà il denaro per “investire, investire, investire” e far crescere l’Economia. Reeves ha presentato la prima manovra di bilancio del governo laburista da quando è salito al potere a luglio. L’aumento delle tasse è stato reso necessario, secondo i laburisti, a causa del “buco nero” economico lasciato dal precedente governo conservatore. Lapresse.it - Regno Unito: ministra Economia annuncia aumento tasse per 40 miliardi di sterline Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Londra (), 30 ott. (LaPresse/AP) – Ladel Tesoro britannica Rachel Reeves hato 40di(quasi 48di euro) di aumenti delle, affermando che userà il denaro per “investire, investire, investire” e far crescere l’. Reeves ha presentato la prima manovra di bilancio del governo laburista da quando è salito al potere a luglio. L’delleè stato reso necessario, secondo i laburisti, a causa del “buco nero” economico lasciato dal precedente governo conservatore.

