Più contrattazione uguale salari migliori. Cosa ci dicono i dati Istat (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un osservatore neutrale alla fine potrebbe dire che il suo, la contrattazione, nell’ultimo anno l’ha fatto. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Più contrattazione uguale salari migliori. Cosa ci dicono i dati Istat Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un osservatore neutrale alla fine potrebbe dire che il suo, la, nell’ultimo anno l’ha fatto. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Più contrattazione uguale salari migliori. Cosa ci dicono i dati Istat; Il salario minimo non è uguale per tutti - ItaliaOggi.it; Lega e centrodestra, accordo su gabbie salariali: stipendi differenziati in base al costo della vita; Stipendi docenti, la Lega: più soldi legati al costo della vita. Governo dà l’ok all’ordine del giorno. L’ira dell’opposizione: “No a cittadini di Serie A e B”; Perché il salario minimo serve e non si contrappone alla contrattazione collettiva; Gabbie salariali, il ritorno: l’ordine del giorno della Lega per stipendi più alti ai prof del Nord; Leggi >>>

Più contrattazione uguale salari migliori. Cosa ci dicono i dati Istat

(ilfoglio.it)

I rinnovi dei contratti aumentano, ma sui salari serve ancora creatività: l'esempio del modello milanese che nasce da una proposta del think tank Tortuga. Numeri e prospettive ...

Salario minimo. Forza Italia PPE: "Presidiare e rafforzare la contrattazione"

(maremmanews.it)

serve solo nei Paesi che non hanno una contrattazione adeguata – aggiunge Gabbrielli –. Non a caso, sono anche quelli con i salari più bassi e i minori diritti. All’Italia la direttiva non ...

Intervista a Enrico Morando: “Salari fermi, ma profitti vanno su: serve un conflitto per la redistribuzione”

(unita.it)

i salari sono restati al palo, mentre i profitti volavano. Va rianimato un sano conflitto per la redistribuzione. Va messa su basi più solide la contrattazione, perché quella di primo livello ritarda ...

Salario minimo, Gabbrielli: “Presidiare e rafforzare la contrattazione”

(grossetonotizie.com)

serve solo nei Paesi che non hanno una contrattazione adeguata – aggiunge Gabbrielli –. Non a caso, sono anche quelli con i salari più bassi e i minori diritti. All’Italia la direttiva non ...