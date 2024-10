Piogge torrenziali in Spagna, decine di morti e dispersi a Valencia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Piogge torrenziali, fiumi in piena, esondazioni e frane. La perturbazione che si sta abbattendo sulla Spagna (la stessa che sta richiamando aria calda dall’Africa sull’Italia) sta facendo danni e vittime nel Paese iberico. Sono almeno 13 persone sono morte nella regione di Valencia, nel Levante spagnolo, a causa delle Piogge torrenziali provocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna, secondo un primo bilancio indicato dal comitato di crisi allestito al palazzo di governo della Moncloa. Ma il numero delle vittime potrebbe essere più pesante, poiché sono molte le persone disperse a causa delle inondazioni che hanno isolato alcune località. Quotidiano.net - Piogge torrenziali in Spagna, decine di morti e dispersi a Valencia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 –, fiumi in piena, esondazioni e frane. La perturbazione che si sta abbattendo sulla(la stessa che sta richiamando aria calda dall’Africa sull’Italia) sta facendo danni e vittime nel Paese iberico. Sono almeno 13 persone sono morte nella regione di, nel Levante spagnolo, a causa delleprovocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla, secondo un primo bilancio indicato dal comitato di crisi allestito al palazzo di governo della Moncloa. Ma il numero delle vittime potrebbe essere più pesante, poiché sono molte le persone disperse a causa delle inondazioni che hanno isolato alcune località.

Spagna, tempeste e alluvioni: a Valencia decine di automobili trasciante via da una marea di acqua e fango

Vaste zone della Spagna sono state colpite da forti piogge, le più colpite l'Andalusia e soprattutto la regione di Valencia, dove almeno 13 persone sono morte a causa delle piogge torrenziali ...

Inondazioni in Spagna, almeno 13 i morti

Sono almeno 13 le persone decedute nella Regione spagnola di Valencia a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sul Paese nelle ultime 48 ore. Questo il primo bilancio del comitato di cri ...

Spagna, almeno 13 morti in regione Valencia per piogge torrenziali

Almeno tredici persone sarebbero decedute nella regione di Valencia di Spagna a causa delle piogge torrenziali. Fra loro ci sarebbero anche quattro bambini.

Piogge torrenziali in Spagna, almeno 13 morti nella provincia di Valencia: quattro sono bambini

In 24 ore caduta la quantità di acqua che si abbatte abitualmente un mese. Sei i dispersi nella provincia di Albacete. Sospesi i trasporti ferroviari e aerei.