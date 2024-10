Picchiano con calci e pugni un 46enne per rapinarlo, arrestati due stranieri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TRIESTE - arrestati due cittadini stranieri per rapina. La notte del 25 ottobre, la polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto due cittadini stranieri, un kossovaro e un albanese, rispettivamente di 31 e 32 anni, per il reato di rapina commessa ai danni di un triestino di 46 anni. Il Triesteprima.it - Picchiano con calci e pugni un 46enne per rapinarlo, arrestati due stranieri Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) TRIESTE -due cittadiniper rapina. La notte del 25 ottobre, la polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto due cittadini, un kossovaro e un albanese, rispettivamente di 31 e 32 anni, per il reato di rapina commessa ai danni di un triestino di 46 anni. Il

