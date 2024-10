Pettinari sulle spese del Comune per il G7: "Circa 700 mila euro che non saranno mai rimborsati dalla Regione" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il consigliere comunale Domenico Pettinari interviene a seguito della seduta della commissione che si è occupata dei costi del G7 per l'ente comunale. Pettinari evidenzia che l'amministrazione comunale avrebbe speso Circa 700 mila euro cosi ripartiti: Manutenzioni straordinarie 109 mila euro Ilpescara.it - Pettinari sulle spese del Comune per il G7: "Circa 700 mila euro che non saranno mai rimborsati dalla Regione" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il consigliere comunale Domenicointerviene a seguito della seduta della commissione che si è occupata dei costi del G7 per l'ente comunale.evidenzia che l'amministrazione comunale avrebbe speso700cosi ripartiti: Manutenzioni straordinarie 109

"Oggi in Commissione Vigilanza abbiamo scoperto che il Comune di Pescara ha speso circa 700mila euro per il G7.

PESCARA – "Oggi in commissione abbiamo scoperto che il Comune di Pescara ha speso circa 700 mila euro per il G7 a Pescara. Ho chiesto all'Assessore al Bilancio se queste somme sono state utilizzate tu ...

PESCARA – Ancora un'automobile andata a fuoco nella notte in via Caduti per Servizio a Pescara. Il consigliere comunale Domenico Pettinari, affiancato dal 'Movimento Politico Pettinari per l'Abruzzo' ...

Cronaca Pescara - 23/10/2024 14:58 - Un altro veicolo bruciato a Pescara, consiglieri comunali invocano sorveglianza continua nelle zone più a rischio della città. Un ennesimo ...