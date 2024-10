Lanazione.it - Ottavi di Coppa Italia, ad Arezzo arriva la Fiorentina

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – L’ACFsi prepara per una partita che segna uno storico passo per il club. Per la prima volta, le citte amaranto scenderanno in campo per glidi finale di. Un traguardo importante, conquistato l’8 settembre dopo aver battuto per 2-0 il Chievo Verona. Per l’occasione, l’ospiterà allo Stadio Comunale “Città d’” la. Il match andrà in scena mercoledì 6 novembre alle 14:30. Questo derby toscano si giocherà quindi per la prima volta nella storia e le ragazze di Ilaria Leoni hanno l’occasione di mettersi alla prova con una squadra blasonata. La partita vede tante ex scendere in campo. Prima su tutte il capitano, Costanza Razzolini, che ha indossato la maglia della formazione di Firenze nella stagione 15/16.