L'ultima, tragica gaffe di Biden è un regalo a Trump: "Spazzatura". Dem nel panico (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'ultima, macroscopica gaffe del presidente Usa Joe Biden rischia di fornire un assist alla campagna di Donald Trump a pochi giorni dal voto presidenziale. Lo scrive la CNN riferendo quanto detto dall'inquilino della Casa Bianca in una telefonata con un gruppo di elettori ispanici. Facendo riferimento a quanto affermato da un comico a un evento Trumpiano la scorsa domenica, che ha definito Porto Rico «isola galleggiante di Spazzatura», il presidente ha detto: «L'unica Spazzatura che vedo in giro sono i suoi sostenitori», riferendosi a Trump e aggiungendo che «la sua demonizzazione dei latinos è inaccettabile e antiamericana». I portoricani «che conosco sono persone buone, perbene e onorevoli», ha aggiunto Biden. Come prevedibile, l'uscita di Biden ha scatenato un putiferio. Iltempo.it - L'ultima, tragica gaffe di Biden è un regalo a Trump: "Spazzatura". Dem nel panico Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L', macroscopicadel presidente Usa Joerischia di fornire un assist alla campagna di Donalda pochi giorni dal voto presidenziale. Lo scrive la CNN riferendo quanto detto dall'inquilino della Casa Bianca in una telefonata con un gruppo di elettori ispanici. Facendo riferimento a quanto affermato da un comico a un eventoiano la scorsa domenica, che ha definito Porto Rico «isola galleggiante di», il presidente ha detto: «L'unicache vedo in giro sono i suoi sostenitori», riferendosi ae aggiungendo che «la sua demonizzazione dei latinos è inaccettabile e antiamericana». I portoricani «che conosco sono persone buone, perbene e onorevoli», ha aggiunto. Come prevedibile, l'uscita diha scatenato un putiferio.

Presidenziali, l'ultima gaffe di Biden: "Spazzatura". Regalo a Trump, Dem nel panico

(iltempo.it)

