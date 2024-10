Tpi.it - L’Istituto di Studi politici di Strasburgo sospende la collaborazione con l’università Reichman in Israele

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)di(IEP / Sciences Po) diha sospeso lacondi Herzliya, a Tel Aviv, in, rammaricandosi per le posizioni “profondamente aggressive e prive di qualsiasi prospettiva umanista” dell’ateneo nel quadro “della guerra in corso a Gaza”. La decisione, adottata nel corso di una riunione del Consiglio d’amministrazione delfrancese tenuta lo scorso 25 giugno, i cui verbali però sono stati pubblicati soltanto ora sul sito-web dell’ateneo di. La mozione, presentata dalla lista Solidarit’Étudiants che conta otto dei dieci seggi in rappresentanza degli studenti nel Consiglio, è stata approvata con 12 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astensioni, grazie all’appoggio di alcuni docenti e malgrado le “forti riserve” espresse dal rettore dell’IEP, Jean-Philippe Heurtin.