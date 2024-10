Ilfattoquotidiano.it - “Liam Payne era già stato rianimato dopo un’overdose ma il suo manger lo ha isolato e costretto a partecipare ad una serie Netflix”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Era distrutto e non si è mai davvero ripreso”. Non si spengono i riflettori su, l’ ex membro degli One Direction scomparso a soli 31 anni il 14 ottobre scorso. Fonti vicine al cantante hanno rivelato a Page Six nuovi dettagli sul suodi salute e sulle pressioni che l’artista aveva subito nei mesi prima della fatale caduta dal balcone di un hotel di Buenos Aires., secondo diverse fonti, aveva già avutoalcuni anni fa e da allora lottava contro la dipendenza dalle droghe. “Era perso senza i suoi fratelli“, ha raccontato un insider che lo conosceva fin dai tempi della boy band riferendosi proprio agli ex compagni Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik. A peggiorare la situazione, l’ingerenza del suo nuovo manager, che lo avrebbe “trasferito a Miami, allontanandolo da tutti i suoi amici e isolandolo ulteriormente“.