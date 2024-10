L'atleta Monica Priore passa dal nuoto alla corsa per sostenere la ricerca sul diabete tipo 1 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La nuotatrice Monica Priore, originaria di Mesagne, in provincia di Brindisi, sarà una delle protagoniste della quinta edizione della "Maratona della Grecìa Salentina" organizzata dall’Asd "La Mandra". L'atleta affetta da diabete di tipo 1, che durante lo scorso mese di luglio ha stabilito un Lecceprima.it - L'atleta Monica Priore passa dal nuoto alla corsa per sostenere la ricerca sul diabete tipo 1 Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La nuotatrice, originaria di Mesagne, in provincia di Brindisi, sarà una delle protagoniste della quinta edizione della "Maratona della Grecìa Salentina" organizzata dall’Asd "La Mandra". L'affetta dadi1, che durante lo scorso mese di luglio ha stabilito un

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'passa dal nuoto alla corsa per sostenere la ricerca sul diabete tipo 1; Diabete e nuoto:stabilisce un nuovo record nello Stretto di Messina; Diabete, la traversata dello Stretto per dimostrare che è possibile vivere una vita straordinaria; "Premio all'impegno sportivo": quinta edizione dedicata alle eccellenze del territorio; "FaVoliamo con Denny": in Pediatria l'per i bimbi diabetici;: in un libro la sua sfida al diabete, una bracciata dopo l’altra, un traguardo dopo l’altro; Leggi >>>

Diabete di tipo 1. Zampa (Sott. Salute): “Destinare parte dei 2mld per le tecnologie ad acquisto microinfusori e sensori”

(quotidianosanita.it)

“Come testimonia l’atleta Monica Priore – spiega Paola Boldrini – i bambini diabetici possono avere una vita normale, andare a scuola, fare sport. Ma gran parte del peso dell’assistenza ...

Atleta di Lussino

(skuola.net)

Questo celebre bronzo, noto come L’atleta di Lussino, venne rinvenuto per caso nel 1997 nel mare Adriatico. La scultura era incastrata tra le rocce lungo la costa della Croazia e il suo ...

Atletica leggera (3)

(skuola.net)

Le gare di atletica comprendono le corsee i concorsi che includono i salti e i lanci. Nelle varie specialità della corsa l’obiettivo dell’atleta è quello di percorrere la distanza prevista ...

Cresce l'esercito dei diabetici: in Puglia ce ne sono oltre 300mila

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

la crescita costante della prevalenza di questa malattia pone seri interrogativi sulla tenuta del sistema sanitario che già versa in una situazione drammatica - ha spiegato Monica Priore ...