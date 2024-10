La notte di Halloween sorvegliata speciale dalle forze dell'ordine (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La notte di Halloween sorvegliata speciale dalle forze dell'ordine con il comitato per l'ordine e la sicurezza, riunitosi in Prefettura a Rimini nella giornata di martedì, che ha disposto l'intensificazione della attività delle divise su tutto il territorio della provincia. Pur non essendo in Riminitoday.it - La notte di Halloween sorvegliata speciale dalle forze dell'ordine Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladicon il comitato per l'e la sicurezza, riunitosi in Prefettura a Rimini nella giornata di martedì, che ha disposto l'intensificazionea attivitÃe divise su tutto il territorioa provincia. Pur non essendo in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La notte di Halloween sorvegliata speciale dalle forze dell'ordine; L’attivista del clima Laura Zorzini in Tribunale a Trieste: il giudice deve decidere se applicare misure di s…; Mediglia, si prepara alla notte più "spaventosa" dell'anno, appuntamento in Piazza della Repubblica; Halloween e riti satanici, è allarme messe nere a Roma: «Sorvegliate le sette»; Vandali alla tomba di Karl Marx: arrivano le telecamere anti-writer; Aurelio, pregiudicato punta la pistola contro i poliziotti: inseguimento e arresto a Bastogi di un sorvegliato speciale; Leggi >>>

Halloween in Toscana, cosa fare nella notte più paurosa dell'anno

(lanazione.it)

Firenze, 28 ottobre 2023 – Tutto pronto per Halloween, la festa più paurosa dell'anno, che è ormai celebrata anche in Toscana, dove sono tanti gli eventi organizzati per grandi e piccini. Sono tanti g ...

La storia di Halloween ti sorprenderà. Ecco com'è nata la festa

(esquire.com)

Dalla tradizione celtica arcaica ai travestimenti da vampiro e fantasma. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o ...

Questo classico dell'horror è un film che va rivisto ogni anno a Halloween

(cinema.everyeye.it)

Ecco un film imperdibile per coloro che amano il genere horror, da rivedere ogni anno nel periodo di Halloween.

Una serata speciale al castello di Sorci

(lanazione.it)

Hallowen con i fantasmi. Serata speciale al Castello di Sorci fra cinema e misteri. Sarà una serata speciale quella che è in programma il prossimo 31 ottobre, a partire dalle ore 21, al Castello di So ...