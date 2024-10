La bufala di Rosario Marcianò e le risposte dell’AI su Valeria Solesin (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rosario Marcianò, noto complottista italiano e “guru” delle fantomatiche “scie chimiche”, sostiene che Valeria Solesin sia ancora viva. La ragazza, come ben sappiamo, è stata uccisa dai terroristi durante l’attentato del Bataclan del 2015. Negli anni, Marcianò ha sostenuto le sue teorie del complotto sulla morte della giovane ragazza, finendo per essere condannato nel 2022 in via definitiva per le sue falsità. Nel 2024, dopo un primo tentativo nel 2023, pretende di avere ragione sfruttando l’Intelligenza Artificiale. Quest’ultima, però, non aiuta affatto il complottista. Per chi ha fretta Rosario Marcianò ha sottoposto delle foto di Valeria e di un’altra vittima del Bataclan a “Claude AI”. Il complottista afferma che l’AI avrebbe confermato che i volti delle foto «senza ombra di dubbio appartengono allo stesso individuo». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024), noto complottista italiano e “guru” delle fantomatiche “scie chimiche”, sostiene chesia ancora viva. La ragazza, come ben sappiamo, è stata uccisa dai terroristi durante l’attentato del Bataclan del 2015. Negli anni,ha sostenuto le sue teorie del complotto sulla morte della giovane ragazza, finendo per essere condannato nel 2022 in via definitiva per le sue falsità. Nel 2024, dopo un primo tentativo nel 2023, pretende di avere ragione sfruttando l’Intelligenza Artificiale. Quest’ultima, però, non aiuta affatto il complottista. Per chi ha frettaha sottoposto delle foto die di un’altra vittima del Bataclan a “Claude AI”. Il complottista afferma che l’AI avrebbe confermato che i volti delle foto «senza ombra di dubbio appartengono allo stesso individuo».

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: LadiMarcianò e ledell’AI su Valeria Solesin;Marcianò e la fake news del 5G che ci fa entrare il Coronavirus nel corpo per ammalarci; VE LA DO IO LA/ DOPO LE PRESUNTE NOVITA’ SULLE SCIE CHIMICHE, A leccecronaca.it PARLA’. LO STUDIO AMERICANO? “Risibile”. SEMPLICE VAPORE ACQUEO? “Dentro ci sono sedici metalli pesanti…”. E A PROP; Crollo ponte Morandi: fascicolo a Torino contro il blogger che definì falso il video diffuso dalla procura; Marcianò, la diffamazione e il Bataclan; Sequestrati gli account del ‘complottista’ Marcianò: invitava persone ad andare in strada negando il Coronavirus; Leggi >>>

L'esperto risponde

(dica33.it)

Hai bisogno della consulenza di un medico? I medici specialisti rispondono online alle tue domande di salute. Il servizio è gratuito, non richiede alcuna registrazione ed è subordinato alla cortese ...

La bufala immortale che circola su Facebook da 12 anni e che rilanciano anche attori e vip: perché non va condivisa

(msn.com)

A volte ritornano. La bufala secondo cui, postando un testo sui propri profili social in cui si ammoniscono le piattaforme dal non trattare i nostri dati, ora torna in auge, questa volta legata a ...

Domande e risposte

(sapere.it)

Le grandi gesta dell'umanità suddivise in tante domande e risposte a tema: un modo simpatico per informarsi sugli avvenimenti storici più importanti e comprendere meglio il nostro presente. Animali e ...

Le Guide di Bufale un tanto al chilo

(butac.it)

Nel corso degli ultimi mesi (merito anche dell’ormai “vecchio nuovo acquisto” – The Ninth- nello staff di Butac) il numero di articoli non riferiti ad una precisa bufala ma al mondo della fuffa in ...