Jos Verstappen: “Red Bull più lenta della Haas in gara” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Red Bull è uscita ancora una volta sconfitta dalla McLaren, e non solo, dal weekend in Messico dove Carlos Sainz ha “salvato” Max Verstappen dalla vittoria di Lando Norris mantenendo sopra i 40 punti (42) il distacco tra il primo e il secondo della classifica piloti. 20 secondi di penalità per l’olandese della scuderia austriaca dopo aver lottato troppo duramente proprio contro il rivale della McLaren. Il padre di Max, Jos, ha commentato così la penalità e la gara: “Probabilmente Max è stato un po’ troppo duro, ma continuerà a guidare come meglio crede. Sono tutte scelte obbligate e dettate dalla macchina, che in questo momento non è abbastanza veloce per lottare per le prime posizioni. Anche la Haas è più veloce della Red Bull in gara”. Jos Verstappen: “Red Bull più lenta della Haas in gara” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Redè uscita ancora una volta sconfitta dalla McLaren, e non solo, dal weekend in Messico dove Carlos Sainz ha “salvato” Maxdalla vittoria di Lando Norris mantenendo sopra i 40 punti (42) il distacco tra il primo e il secondoclassifica piloti. 20 secondi di penalità per l’olandesescuderia austriaca dopo aver lottato troppo duramente proprio contro il rivaleMcLaren. Il padre di Max, Jos, ha commentato così la penalità e la: “Probabilmente Max è stato un po’ troppo duro, ma continuerà a guidare come meglio crede. Sono tutte scelte obbligate e dettate dalla macchina, che in questo momento non è abbastanza veloce per lottare per le prime posizioni. Anche laè più veloceRedin”. Jos: “Redpiùin” SportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: F1, papà: “Persino la Haas è più veloce della. Penalità? Max non è amato…”;: "più lenta della Haas in gara";difende Max: "Non cambierà solo perché non piace alla Fia"; F1,sotto assedio: altra penalità in Brasile, la fidanzata Kelly Piquet e papàinviperiti;: "I 20 secondi di penalità a Max? I commissari simpatizzano per altre squadre"; F1 |non ha dubbi: “Max non cambierà il suo stile di guida”; Leggi >>>

F1, Verstappen sotto assedio: altra penalità in Brasile, la fidanzata Kelly Piquet e papà Jos inviperiti

(sport.virgilio.it)

Momento difficile per Max Verstappen. Dopo il Messico altra penalità in arrivo in Brasile. La fidanzata Kelly Piquet e il papà Jos sul piede di guerra ...

F1 | La crisi Red Bull nascosta dietro un dato che arriva dal Messico

(f1ingenerale.com)

Il più veloce con la mescola più dura è stato Lando Norris, con un passo medio di 1:20.435. Dietro di lui le due Ferrari di Sainz e Leclerc con un ritardo di 204 e 358 millesimi rispettivamente.

L'oscura profezia di Jos Verstappen: "La Red Bull perde i pezzi? Ve l'avevo detto che sarebbe finita così..."

(eurosport.it)

F1 - Jos Verstappen, ex-pilota e papà di Max, lancia ammonimenti e foschi presagi sul futuro della Red Bull, superata nel Mondiale Costruttori, rimontata in quello Piloti e costretta a gestire una ...

Jos Verstappen sottolinea come ha "avvertito la Red Bull Racing"

(gpblog.com)

Jos Verstappen ha parlato ancora una volta della Red Bull Racing e di Christian Horner. Il padre di Max Verstappen ha sottolineato di aver messo in guardia la Red Bull contro gli addii alla squadra e ...