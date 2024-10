In arrivo un nuovo sciopero l’8 novembre 2024 senza fasce di garanzia: a rischio bus, metro e tram per 24h (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Possibili disagi per i passeggeri di autobus, metro e tram in tutta Italia. I sindacati uniti hanno indetto uno sciopero per venerdì 8 novembre di 24 ore del trasporto pubblico locale senza fasce di garanzia che investirà il Paese. Tra i motivi c'è il rinnovo del contratto collettivo, scaduto il 31 dicembre. Nessun coinvolgimento dei treni di Trenitalia, Italo e Trenord. Fanpage.it - In arrivo un nuovo sciopero l’8 novembre 2024 senza fasce di garanzia: a rischio bus, metro e tram per 24h Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Possibili disagi per i passeggeri di autobus,in tutta Italia. I sindacati uniti hanno indetto unoper venerdì 8di 24 ore del trasporto pubblico localediche investirà il Paese. Tra i motivi c'è il rinnovo del contratto collettivo, scaduto il 31 dicembre. Nessun coinvolgimento dei treni di Trenitalia, Italo e Trenord.

Il segretario generale della Uil, Bombardieri: pronti a rivedere la decisione se il Governo dovesse ascoltare le nostre proposte. Il leader della Cgil: i 15 mld in più di Irpef tornino a lavoratori ...

Le due sigle hanno incontrato Pd e Avs e prossimamente dovrebbe esserci un incontro anche con il M5S. La convocazione dei sindacati a Palazzo Chigi slitta al 5 novembre ...

Indetto un nuovo sciopero del traporto pubblico locale a Milano. Questa volta la protesta, a carattere nazionale, non garantirà le classiche fasce orarie per i viaggiatori. In città l’8 novembre è ...

Previste diverse manifestazioni territoriali. Bombardieri: "Certo, se il governo dovesse accettare le nostre proposte, siamo disposti a rivedere lo sciopero" ...