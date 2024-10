Lettera43.it - Il silenzio sull’Uzbekistan è l’ultima prova del doppiopesismo occidentale

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo spazio post sovietico è da oltre 30 anni teatro del duello che oppone da una parte la Russia, erede principale dell’U che tenta di mantenere l’influenza sulle ex repubbliche diventate indipendenti, e dall’altra l’Occidente, vale a dire Unione europea e Stati Uniti, che a loro volta vogliono allargare la loro. Le rivoluzioni colorate, come quelle delle rose nel 2003 in Georgia, quella arancione del 2004 in Ucraina e quella dei tulipani del 2005 in Kirghizistan, hanno rappresentato i primi esempi di come a gruppi di potere filorussi si sono sostituiti quelli filoccidentali. Nel corso degli ultimi due decenni i cambi al vertice sono stati spesso accompagnati da rivolte popolari, secondo schemi ben precisi e ripetuti.