Anteprima24.it - Il Premio del Pubblico “Laceno d’Oro 49” intitolato a Franca Troisi

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti«Non c’è stata proposta o discussione, è stata una decisione comune, unanime.è stata un cuore pulsante per chi si occupa di cinema in città e un’amica importante per il. I suoi interventi in sala erano sempre molto pertinenti e illuminanti, dava voce spesso alle perplessità sul film che normalmente si tacciono, mostrando sempre la sua cultura e libertà intellettuale». È così che Antonio Spagnuolo, presidente delInternational Film Festival, comunica la scelta dell’intitolazione deldel49” a, cofondatrice dell’associazione Centrodonna di Avellino che, con la rassegna “Visioni”, anima la scena culturale e cinematografica del capoluogo da oltre trent’anni.