Il plotone Rai al femminile che domina la tv: per chi crescono i numeri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ad eccezione di pochi conduttori, tra i quali Carlo Conti e Stefano De Martino, è la presenza femminile a dominare sul piccolo schermo della tv pubblica alla quale le gentili padrone di casa consegnano su un piatto d'argento ascolti prestigiosi. Padrone incontrastate dell'audience nazional popolare, termine inteso nel significato più positivo, signore come Milly Carlucci, Antonella Clerici, Anna Falchi, Monica Maggioni, Federica Sciarelli, soltanto per fare qualche nome, sono in grado di catturare l'attenzione della vasta platea televisiva che, nei loro riguardi, ha sviluppato una fidelizzazione resistente ad ogni concorrenza, sia pur la più temibile ed agguerrita. Dal day time al prime time, la rivoluzione femminile ha cambiato stili di fruizione dei palinsesti e si propone come certezza per il gradimento di un pubblico trasversale. Iltempo.it - Il plotone Rai al femminile che domina la tv: per chi crescono i numeri Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ad eccezione di pochi conduttori, tra i quali Carlo Conti e Stefano De Martino, è la presenzare sul piccolo schermo della tv pubblica alla quale le gentili padrone di casa consegnano su un piatto d'argento ascolti prestigiosi. Padrone incontrastate dell'audience nazional popolare, termine inteso nel significato più positivo, signore come Milly Carlucci, Antonella Clerici, Anna Falchi, Monica Maggioni, Federica Sciarelli, soltanto per fare qualche nome, sono in grado di catturare l'attenzione della vasta platea televisiva che, nei loro riguardi, ha sviluppato una fidelizzazione resistente ad ogni concorrenza, sia pur la più temibile ed agguerrita. Dal day time al prime time, la rivoluzioneha cambiato stili di fruizione dei palinsesti e si propone come certezza per il gradimento di un pubblico trasversale.

