I nuovi, promettenti Lakers di JJ Redick (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I Los Angeles Lakers sono una delle franchigie che ha cambiato meno in estate. Al season opener contro Minnesota si sono presentati con un roster quasi invariato rispetto ai playoff 2024, con 13 giocatori su 15 confermati e due chiamate al Draft alla fine del primo e del secondo giro. Eppure, nelle prime partite della nova stagione è sembrata una squadra rivoluzionata nel modo di stare all’interno e all’esterno del campo. Divertente da guardare e soprattutto, a un primo sguardo almeno, ben più competitiva di quanto ci avessero suggerito i power ranking di inizio anno. Non si tratta tanto dei verdetti del campo, delle tre vittorie ottenute in altrettante partite (prima della sconfitta di ieri a Phoenix) e dello stato di forma di LeBron James ed Anthony Davis, bensì di come è maturato questo avvio e dell’atmosfera che si respira a Los Angeles, dentro e fuori lo spogliatoio. Ultimouomo.com - I nuovi, promettenti Lakers di JJ Redick Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I Los Angelessono una delle franchigie che ha cambiato meno in estate. Al season opener contro Minnesota si sono presentati con un roster quasi invariato rispetto ai playoff 2024, con 13 giocatori su 15 confermati e due chiamate al Draft alla fine del primo e del secondo giro. Eppure, nelle prime partite della nova stagione è sembrata una squadra rivoluzionata nel modo di stare all’interno e all’esterno del campo. Divertente da guardare e soprattutto, a un primo sguardo almeno, ben più competitiva di quanto ci avessero suggerito i power ranking di inizio anno. Non si tratta tanto dei verdetti del campo, delle tre vittorie ottenute in altrettante partite (prima della sconfitta di ieri a Phoenix) e dello stato di forma di LeBron James ed Anthony Davis, bensì di come è maturato questo avvio e dell’atmosfera che si respira a Los Angeles, dentro e fuori lo spogliatoio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti: I nuovi, promettenti Lakers di JJ Redick; Riconoscimento per Lindsey Harding dei Lakers come Assistente Allenatore di Elite nel Sondaggio dei GM NBA; NBA, Redick e gli altri: sei volti nuovi in panchina e i loro obiettivi; Leggi >>>

NBA - Lakers, JJ Redick dice che Rui Hachimura avrà un "ruolo importante"

(pianetabasket.com)

Una delle mosse che hanno assolutamente azzeccato i Lakers è stata la trade per Rui Hachimura ... come ha recentemente rivelato il nuovo allenatore JJ Redick, ma c'è ancora spazio per crescere.

NBA, buona la prima per JJ Redick: esordio con vittoria, festeggiamenti e qualche polemica

(sport.sky.it)

All’esordio assoluto su una panchina NBA, JJ Redick ha guidato i Lakers alla vittoria per 110-103 su Minnesota. Festeggiato dai suoi giocatori con una doccia a sorpresa appena rientrato negli spogliat ...

Aziende che assumono 2024

(ticonsiglio.com)

In arrivo con Unicomm (Gruppo Selex) nuove assunzioni in Italia. Laa nota società attiva nel settore della GDO aprirà nuovi supermercati e magazzini, creando posti di lavoro per vari profili.

Oroscopo Scorpione 2025: verso nuovi promettenti orizzonti!

(msn.com)

Video nuovi promettenti Video nuovi promettenti

È il momento di uscire e incontrare nuove persone. Giove in Cancro da giugno espande la tua cerchia e aumenta le probabilità di incontri significativi. ??? Date importanti: Tieni la mente ...