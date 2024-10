Halloween a Torino fra party sui pattini, feste ed eventi a tema: cosa fare il 31 ottobre e nel week-end (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le sue origini affondano nelle antiche tradizioni celtiche, ma oggi Halloween è una festa celebrata in tutto il mondo. Streghe, scheletri e zucche sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano la notte magica tra il 31 ottobre e il 1° novembre. I bambini non vedono l'ora di indossare i loro Torinotoday.it - Halloween a Torino fra party sui pattini, feste ed eventi a tema: cosa fare il 31 ottobre e nel week-end Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le sue origini affondano nelle antiche tradizioni celtiche, ma oggiè una festa celebrata in tutto il mondo. Streghe, scheletri e zucche sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano la notte magica tra il 31e il 1° novembre. I bambini non vedono l'ora di indossare i loro

Halloween a Torino fra party sui pattini, feste ed eventi a tema: cosa fare il 31 ottobre e nel week-end

E gli eventi a tema a Torino e in provincia, come sempre, non mancano: l’elenco è lungo fra feste, spettacoli, cacce al tesoro e visite guidate. E poi iniziano, come ogni anno in questo periodo, le ...

Halloween alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani: photoset, truccabimbi e spettacolo

In occasione della notte più paurosa dell'anno, la Festa di Halloween, il pubblico è invitato a perdersi tra folli acrobazie e vertiginosi equilibrismi in una Casa del Teatro come non l'avete mai vist ...

Halloween 2024 a Torino, cosa fare: gli eventi da non perdere

Quest’anno a Torino Halloween si preannuncia come una lunga notte... di appuntamenti e eventi da non perdere. La festa anglosassone riscuote infatti sempre maggiore successo e sono sempre di più gli e ...

Halloween a Torino e dintorni: cosa fare e dove andare. Feste, discoteche, spettacoli e attività per bambini. Gli eventi da non perdere

Scopri gli eventi più spaventosi e divertenti per Halloween a Torino: feste a tema, spettacoli teatrali, concerti, visite guidate da brivido e attività per bambini con date e dettagli.