Gremese ricorda Vittorio De Sica a 50 anni dalla scomparsa con un libro monografico collettivo

ROMA – In occasione del cinquantesimo anniversario dalla scomparsa di Vittorio De Sica, esce per la casa editrice Gremese International, in una doppia edizione italiana e francese, il volume "Tutto su Vittorio De Sica", un'opera di vasto impegno culturale ed editoriale a cura di Jean Gili e Piero Spila. Il libro, per il numero e il prestigio dei collaboratori coinvolti (più di 40, italiani e francesi, critici, storici del cinema, testimoni), è la più completa e approfondita antologia critica dedicata a Vittorio De Sica, Maestro del cinema italiano e internazionale, celebrato nella sua poliedrica attività di attore, regista, personaggio televisivo e chansonnier di successo.

