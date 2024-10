Udine20.it - Fiera dei Santi di Rivignano: tutti gli eventi in programma

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Così antica da essere citata da Ippolito Nievo, che vi partecipò personalmente e ne scrisse in “Le confessioni di un Italiano”, particolare che consente di collocarla tra le più antiche in Friuli, ladeidiè alle porte. Saranno oltre 40 i momenti che per quattro giorni, da giovedì 31 a domenica 3 novembre, faranno diTeor un luogo capace di attirare decine di migliaia di presenze. Rievocazioni storiche, video mapping, maschere, concerti, laboratori, momenti liturgici e altri di approfondimento culturale, ruotano attorno alla tradizionalemercato di sabato 2 novembre e ai suoi chioschi e attrazioni gastronomiche. Una festa che lungi da ridursi alla celebrazione di Halloween, affonda le sue radici in una tradizione che si rinnova da centinaia di anni.