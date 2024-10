Tpi.it - È morta l’attrice Teri Garr, l’indimenticabile Inga in Frankenstein Junior: aveva 79 anni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) ÈinLutto nel mondo del cinema: èa 79, candidata all’Oscar per la pellicola Tootsie e nota per aver ricoperto il ruolo dinel film di Mel Brooks,. Ad annunciare il suo decesso è stata la portavoce dell’interprete, Heidi Schaeffer, la quale ha spiegato chea causa di complicazioni legate alla sclerosi multipla, malattia di cui soffriva da tempo. Nata in Ohio,, nome d’arte di Terry Ann, dopo aver trascorso l’infanzia a Los Angeles si trasferì a New York per studiare recitazione. Nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni più grandi registi di Hollywood: da Francis Ford Coppola a Steven Spielberg fino a Martin Scorsese e Robert Altman.