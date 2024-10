Due micro-telefonini nascosti nelle parti intime per il convivente detenuto in carcere, donna scoperta e denunciata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si era presentata in carcere per effettuare un colloquio con il convivente lì ristretto. Ma aveva nascosto, nelle parti intime, due micro-telefonini, che non sono sfuggiti al controllo del personale addetto della polizia penitenziaria. L'episodio è avvenuto alla casa circondariale di Teramo Chietitoday.it - Due micro-telefonini nascosti nelle parti intime per il convivente detenuto in carcere, donna scoperta e denunciata Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si era presentata inper effettuare un colloquio con illì ristretto. Ma aveva nascosto,, due, che non sono sfuggiti al controllo del personale addetto della polizia penitenziaria. L'episodio è avvenuto alla casa circondariale di Teramo

