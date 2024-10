Diego, vita spezzata a 16 anni: muore in sella alla sua moto, tragedia davanti a scuola (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empolil, 31 ottobre 2024 – Le auto continuano a scorrere lente, una dietro l’altra, schivando frammenti di vetro e pezzi di carrozzeria disseminati un po’ ovunque dopo l’urto. Sull’asfalto è rimasta una macchia d’olio e confusa tra la vegetazione, a bordo strada, ci sono brandelli di una t-shirt bianca ancora sporca di sangue. Sassi e rottami. Siamo in via Sanzio a Empoli, poco dopo l’incrocio con via Cimabue, a due passi dal polo scolastico. E’ lì che intorno alle 12 ha perso la vita Diego Prosperi, di soli 16 anni. Il ragazzo, a bordo di una moto da cross, si sarebbe scontrato con un’auto in sosta lungo il marciapiede. Sono ancora da chiarire nel dettaglio le dinamiche dell’incidente, ma il giovane - residente in zona Serravalle e studente della classe terza dell’istituto Ferraris Brunelleschi di Empoli - potrebbe aver perso il controllo del mezzo. Lanazione.it - Diego, vita spezzata a 16 anni: muore in sella alla sua moto, tragedia davanti a scuola Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empolil, 31 ottobre 2024 – Le auto continuano a scorrere lente, una dietro l’altra, schivando frammenti di vetro e pezzi di carrozzeria disseminati un po’ ovunque dopo l’urto. Sull’asfalto è rimasta una macchia d’olio e confusa tra la vegetazione, a bordo strada, ci sono brandelli di una t-shirt bianca ancora sporca di sangue. Sassi e rottami. Siamo in via Sanzio a Empoli, poco dopo l’incrocio con via Cimabue, a due passi dal polo scolastico. E’ lì che intorno alle 12 ha perso laProsperi, di soli 16. Il ragazzo, a bordo di unada cross, si sarebbe scontrato con un’auto in sosta lungo il marciapiede. Sono ancora da chiarire nel dettaglio le dinamiche dell’incidente, ma il giovane - residente in zona Serravalle e studente della classe terza dell’istituto Ferraris Brunelleschi di Empoli - potrebbe aver perso il controllo del mezzo.

