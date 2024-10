Conte, Elkann non su banco imputati, trovare insieme soluzioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Elkann fu colui che negoziò la fusione Fca-Psa per rilanciare il comparto, con lui lo Stato italiano ha negoziato, in un momento di massima difficoltà, un prestito con garanzia dello Sato al 90%, con clausole ben precise. Sempre lui ha dato garanzie per Magneti Marelli e altri. Qui non si tratta di avere qualcuno sul banco degli imputati ed esporlo al pubblico disonore, ma di trovare tutti insieme la possibilità di uscire fuori insieme" dalle difficoltà. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo stamani in commissione riunita Attività produttive della Camera e Industria del Senato, dopo la lettera in cui il presidente di Stellantis ha declinato la richiesta di essere ascoltato in Parlamento. "Comprendo lo smarrimento che state vivendo - ha detto Conte ai sindacati auditi in commissione - e siamo con voi. Quotidiano.net - Conte, Elkann non su banco imputati, trovare insieme soluzioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "fu colui che negoziò la fusione Fca-Psa per rilanciare il comparto, con lui lo Stato italiano ha negoziato, in un momento di massima difficoltà, un prestito con garanzia dello Sato al 90%, con clausole ben precise. Sempre lui ha dato garanzie per Magneti Marelli e altri. Qui non si tratta di avere qualcuno suldeglied esporlo al pubblico disonore, ma dituttila possibilità di uscire fuori" dalle difficoltà. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, intervenendo stamani in commissione riunita Attività produttive della Camera e Industria del Senato, dopo la lettera in cui il presidente di Stellantis ha declinato la richiesta di essere ascoltato in Parlamento. "Comprendo lo smarrimento che state vivendo - ha dettoai sindacati auditi in commissione - e siamo con voi.

Conte, Elkann non su banco imputati, trovare insieme soluzioni

"Elkann fu colui che negoziò la fusione Fca-Psa per rilanciare il comparto, con lui lo Stato italiano ha negoziato, in un momento di massima difficoltà, un prestito con garanzia dello Sato al 90%, con ...

Conte non si nasconde ma predica calma: "Ci siamo dati tre anni. Stiamo ricostruendo qualcosa e c'è bisogno di tempo"

"Non si può marciare divisi e poi, quando capita, colpire uniti. No, non funziona così". Bersani commenta il risultato delle elezioni ligure con un appello finale al M5s

