Comune e Iren, pace fatta per l'inceneritore: all'Ente 580 mila euro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Giunta Comunale ha approvato la transazione stragiudiziale di Iren AmbiEnte Spa al Comune di Parma di 587.911,90 di euro. La causa, risalEnte al 2015, è stata intentata da Iren AmbiEnte nei confronti di un’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune che contestava alla società di non aver Parmatoday.it - Comune e Iren, pace fatta per l'inceneritore: all'Ente 580 mila euro Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Giunta Comunale ha approvato la transazione stragiudiziale diAmbiSpa aldi Parma di 587.911,90 di. La causa, risalal 2015, è stata intentata daAmbinei confronti di un’ingiunzione di pagamento emessa dalche contestava alla società di non aver

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per l'inceneritore: all'Ente 580 mila euro; Inceneritore,firmano ladopo dieci anni: l’azienda versa 588mila euro; "Io sono Barriera", i giovani dellapuliscono il quartiere; “Io Sono Barriera”: grande successo per la giornata di pulizia e cura del quartiere torinese; Concerti blindati, marcia per lae cioccolata: tutti gli eventi di Capodanno a Torino;riporta lain Asp e con NOS investimenti per 40 milioni di euro; Leggi >>>

Inceneritore, Comune e Iren firmano la pace dopo dieci anni: l’azienda versa 588mila euro

(parma.repubblica.it)

La Giunta comunale ha approvato la transazione stragiudiziale di Iren Ambiente al Comune di Parma di euro 588mila euro. La causa, risalente al 2015, era stata intentata da Iren Ambiente nei confronti ...

Pace fatta tra Asia Argento e Selvaggia Lucarelli: “Ci siamo trovati su territori comuni”

(msn.com)

La pace fatta tra ... Argento risponde: “Ho fatto la tarantella? L’avevo proprio rimossa. Ci siamo trovati su territori comuni successivamente”. Il territorio comune, ça va sans dire ...

Bus, pace fatta tra Comune e Actv: «Il servizio di trasporto proseguirà regolarmente fino a fine anno»

(ilgazzettino.it)

aveva fatto notare il Prefetto, e così l'Azienda ha dovuto mantenere il servizio fino al 31 dicembre, anche se sperava di "liberarsi" prima, ma il Comune ha dovuto accettare i termini ...

Palermo: pace fatta dopo la crisi al Comune. Lagalla può sorridere, ma…

(livesicilia.it)

ma la crisi al comune di Palermo sembra avviata a soluzione. Una soluzione dal sapore democristiano che, in qualche modo, fa contenti tutti. Da un lato Forza Italia incassa il comunicato con cui l ...