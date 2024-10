Como, furto al canile della Valbasca: rubati soldi per i medicinali dei cani (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Como, 30 ottobre 2024 – Dopo aver rotto in vetro e forzato la porta in legno, questa notte i ladri si sono introdotti negli uffici del canile della Valbasca, impossessandosi di duemila euro e di un computer portatile. La notizia arriva dal presidente di Enpa Como che gestisce il canile, Marco Marelli: “Stamattina – dice - al parco canile Valbasca abbiamo trovato una brutta sorpresa. Nottetempo qualche essere bipede che evito di aggettivare ha distrutto una porta di ingresso della casetta e ha sfondato la porta dell'ufficio. È stato rubato un computer e i fondi raccolti in un mese di sacrifici dai volontari con caldarroste, mercatino, calendari , donazioni e risparmi. Rubare a dei cani di un canile soldi che erano solo per le loro cure, è da vermi”. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Albate, che hanno ricevuto la denuncia e fatto un sopralluogo. Ilgiorno.it - Como, furto al canile della Valbasca: rubati soldi per i medicinali dei cani Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Dopo aver rotto in vetro e forzato la porta in legno, questa notte i ladri si sono introdotti negli uffici del, impossessandosi di duemila euro e di un computer portatile. La notizia arriva dal presidente di Enpache gestisce il, Marco Marelli: “Stamattina – dice - al parcoabbiamo trovato una brutta sorpresa. Nottetempo qualche essere bipede che evito di aggettivare ha distrutto una porta di ingressocasetta e ha sfondato la porta dell'ufficio. È stato rubato un computer e i fondi raccolti in un mese di sacrifici dai volontari con caldarroste, mercatino, calendari , donazioni e risparmi. Rubare a deidi unche erano solo per le loro cure, è da vermi”. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Albate, che hanno ricevuto la denuncia e fatto un sopralluogo.

