Chiara Petrolini: «Io volevo i bambini. Li volevo vivi» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A proposito della nascita del primo bambino, nell’interrogatorio, la studentessa ha affermato: «Ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo nel giardino» Vanityfair.it - Chiara Petrolini: «Io volevo i bambini. Li volevo vivi» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A proposito della nascita del primo bambino, nell’interrogatorio, la studentessa ha affermato: «Ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo nel giardino»

Queste le parole che Chiara Petrolini, 21 anni, indagata per il duplice omicidio di Traversetolo. A partire da maggio 2023 aveva dato alla luce due bambini, a distanza di un anno e tre mesi l’uno dall ...

Che Paese siamo diventati? Ce lo chiede la foto di una chiesa, vuota come la coscienza di chi ha seppellito due corpicini in giardino. Giovedì sera a Traversetolo, nel Parmense, c'era la veglia per ...

PARMA - «Ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo nel giardino». Sono parole di Chiara Petrolini, 21 anni, ai domiciliari in relazione alla morte dei due ...

