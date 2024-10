Chiara Petrolini e i neonati morti. "Ho provato a scuoterlo, non respirava. L'ho messo nel giardino". I genitori: "Così vai in galera" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il primo bimbo partorito, a maggio 2023, «ho provato a scuoterlo. Non respirava. L’ho messo nel giardino». Il secondo, nato ad agosto dell’anno dopo, «aveva gli occhi aperti, ma non emetteva suoni» . Sono parole di Chiara Petrolini , la studentessa e baby sitter di 21 anni che si trova agli arresti domiciliari in relazione alla m orte dei due suoi neonati partoriti a circa un anno di distanza Feedpress.me - Chiara Petrolini e i neonati morti. "Ho provato a scuoterlo, non respirava. L'ho messo nel giardino". I genitori: "Così vai in galera" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il primo bimbo partorito, a maggio 2023, «ho. Non. L’honel». Il secondo, nato ad agosto dell’anno dopo, «aveva gli occhi aperti, ma non emetteva suoni» . Sono parole di, la studentessa e baby sitter di 21 anni che si trova agli arresti domiciliari in relazione alla m orte dei due suoipartoriti a circa un anno di distanza

PARMA - «Ho provato a scuoterlo, non respirava e l'ho messo nel giardino». Sono parole di Chiara Petrolini, 21 anni, ai domiciliari in relazione alla morte dei due ...

Il labrador dei Petrolini e i cani dei vicini scavano in giardino e appena sotto terra viene trovato il corpicino di un neonato. Il bimbo, risulterà poi da accertamenti, è stato partorito il 7 agosto ...

Le parole di Chiara Petrolini nell'interrogatorio sul primo dei due neonati morti che ha seppellito nel giardino di casa sua a Traversetolo (Parma) ...

Il doppio caso dei neonati morti e sepolti a Traversetolo: Chiara Petrolini racconta gli orrori di quei momenti con i piccoli uccisi. Arrivano dichiarazioni scioccanti per quanto riguarda il caso dei ...