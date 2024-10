Cgil e Uil dichiarano lo sciopero generale per venerdì 29 novembre contro la manovra di bilancio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cgil e Uil proclamano 8 ore di sciopero generale, con manifestazioni territoriali, per la giornata di venerdì 29 novembre. Lo hanno reso noto questa mattina nel corso di una conferenza stampa i segretari generali di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. L'articolo Cgil e Uil dichiarano lo sciopero generale per venerdì 29 novembre contro la manovra di bilancio . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)e Uil proclamano 8 ore di, con manifestazioni territoriali, per la giornata di29. Lo hanno reso noto questa mattina nel corso di una conferenza stampa i segretari generali die Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. L'articoloe Uilloper29ladi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: VVF: Vigili del Fuoco necessitano di risposte e tutele- La VVF e Uil Pa VVF proclamano lo stato di agitazione; Trasporti, Cgil, Cisl e Uil: aumento tariffe non penalizzi chi vive e lavora a Roma; Lagalla incontra i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL - Dichiarazione del sindaco; Turismo, Cgil-Uil Roma e Lazio: domani in piazza per sostenere lo sciopero per il rinnovo del contratto; NUOVA TRAGEDIA SUL LAVORO, UN MORTO A MANCASALE. CGIL CISL UIL DICHIARANO LO SCIOPERO GENERALE PROVINCIALE DEL SETTORE PRIVATO; Roma: Cgil Uil presentano 10 proposte per il Giubileo; Leggi >>>

Cgil e Uil: sciopero generale contro la manovra del governo il 29 novembre

(tg.la7.it)

Cgil e UIl hanno proclamato uno scioero generale di tutte le categorie lavorative per il prossimo 29 novembre per protestare contro la manovra economica del governo Meloni. Per restare aggiornato ...

Manovra: Cgil e Uil, sciopero generale il 29 novembre

(ansa.it)

Cgil e Uil proclamano 8 ore di sciopero generale, con manifestazioni territoriali, per venerdì 29 novembre. Lo annunciano i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, in conferenza s ...

Manovra 2025, Cgil verso lo sciopero generale. Anche la Uil propensa alla mobilitazione. Landini: “Diremo presto con chiarezza cosa faremo”

(orizzontescuola.it)

Il Segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini, aveva preannunciato nei giorni scorsi la possibilità di uno sciopero generale contro la Manovra. L'ipotesi sembra concretizzarsi, con la Uil che si ...

Stabilizzazioni part-time al 41%, scatta lo stato di agitazione al Civico di Palermo

(msn.com)

«La rsu e le organizzazioni sindacali respingono la proposta della direzione generale di procedere alla stabilizzazione part-time al 41 per cento degli operatori socio-sanitari attualmente in forza co ...