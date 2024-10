Carfora Confimi | Dalla Manovra un freno allo sviluppo del Sud Incentivi fiscali ed economici inadeguati

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Luigi, presidente diIndustria Campania, lancia un allarme riguardo all’impatto della Legge di Bilancio 2025 sulloeconomico del Mezzogiorno. “Le imprese hanno bisogno di certezze e stabilità economica per poter pianificare e crescere. Purtroppo, il meccanismo del credito d’imposta oscillante, basato su una percentuale che cambia con un meccanismo variabile e ripartitorio, non fornisce alle imprese le certezze e le basi solide per investimenti di medio-lungo termine. Questo contesto di incertezza è particolarmente dannoso nelle regioni del Sud Italia, già caratterizzate da un contesto economico fragile, minando gravemente i bilancidelle imprese intente a svilupparsi nella crescita dimensionale ed innovativa”, dice in una nota. L’articolo 1 del decreto-legge n.