Biotestamento, apre lo sportello informativo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Sarà attivo da mercoledì 6 novembre lo sportello informativo sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) su iniziativa della Direzione Zona Distretto Aretina e della Unità funzionale Cure Palliative di Arezzo. Lo sportello sarà aperto il primo e il terzo mercoledì di ogni mese dalle 14.00 alle 16.00 nella sede Asl di via Curtatone 54, stanza 207 (secondo piano) e sarà tenuto da un medico palliativista. Il servizio nasce per offrire alla cittadinanza informazioni sulle disposizioni anticipate di trattamento, note anche come Biotestamento o testamento biologico e prevedono la possibilità di esprimere il proprio consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici o trattamenti terapeutici, in previsione di una eventuale futura incapacità di comunicare la propria volontà. Lanazione.it - Biotestamento, apre lo sportello informativo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Sarà attivo da mercoledì 6 novembre losulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) su iniziativa della Direzione Zona Distretto Aretina e della Unità funzionale Cure Palliative di Arezzo. Losarà aperto il primo e il terzo mercoledì di ogni mese dalle 14.00 alle 16.00 nella sede Asl di via Curtatone 54, stanza 207 (secondo piano) e sarà tenuto da un medico palliativista. Il servizio nasce per offrire alla cittadinanza informazioni sulle disposizioni anticipate di trattamento, note anche comeo testamento biologico e prevedono la possibilità di esprimere il proprio consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici o trattamenti terapeutici, in previsione di una eventuale futura incapacità di comunicare la propria volontà.

