Aumentare le spese militari è una priorità per il Paese Chiesa FdI spiega perché

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La rapida evoluzione degli scenari securitari odierni pone Stati come l’Italia nella posizione di doversi interrogare sullo stato delle proprie Forze armate e sulle necessità espresse dallo strumento militare nazionale per garantire una difesa appropriata. In questo contesto si inseriscono i lavori che il Parlamento sta portando avanti per implementare il programma pluriennale di acquisizioni della Difesa e consolidare l’industria nazionale. Ne ha parlato a Formiche.net Paola Maria, capogruppo di Fratelli d’Italia per la Commissione Difesa della Camera dei Deputati, sottolineando l’importanza che questi programmi ricoprono per la sicurezza nazionale e per il futuro dell’industria. La discussione sullein Parlamento sta prendendo sempre più coscienza della necessità di rivedere dotazioni e munizionamento, che le Forze armate giudicano oggi altamente insufficienti.