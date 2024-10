Dilei.it - Anticipazioni Chi l’ha visto? del 30 ottobre: la storia di Luciano D’Adamo

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mercoledì 30, torna su Rai 3 l’appuntamento con Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli che da anni si dedica a fare luce su casi di cronaca irrisolti, offrendo non solo informazione, ma anche coinvolgimento emotivo e concreto da parte del pubblico. Ogni puntata rappresenta un’occasione per far emergere storie spesso strazianti e dimenticate, dando voce a chi si trova in situazioni di estremo disagio o in cerca di aiuto. L’attenzione è sempre rivolta a casi di scomparsa, vicende umane complesse e richieste di aiuto da parte di famiglie disperate. Nella puntata di mercoledì 30, la Sciarelli proverà a fare luce su una serie di casi ancora da chiarire e presenterà ladi, un uomo che, dopo un incidente convive con una grave forma di amnesia.