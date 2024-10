Aborto farmacologico, in Emilia-Romagna sarà possibile avere la pillola anche a domicilio. I pro vita attaccano: “Velocizzato l’omicidio” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Oggi questo percorso per le donne è prevalente sia a Bologna (72,5%) che in regione (65,6%), con un effetto non trascurabile: il calo sensibile degli obiettori di coscienza Repubblica.it - Aborto farmacologico, in Emilia-Romagna sarà possibile avere la pillola anche a domicilio. I pro vita attaccano: “Velocizzato l’omicidio” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Oggi questo percorso per le donne è prevalente sia a Bologna (72,5%) che in regione (65,6%), con un effetto non trascurabile: il calo sensibile degli obiettori di coscienza

Un atto amministrativo rende definitiva la somministrazione della pillola abortiva a casa, senza ricovero. FederVita: nessuna attenzione ai problemi della donna, né proposte per accogliere il figlio ...

Aborto e diritto: una questione attualeNegli ultimi 46 anni, il dibattito sull'aborto in Italia ha mantenuto viva l'attenzione su un tema cruciale: il ...

In Italia 72 ospedali hanno l'80 per cento di obiettori di coscienza. In 22 ospedali e 4 consultori si registra il 100 per cento di obiezione tra ginecologi, anestesisti, infermieri e operatori socio- ...

Prima la conferenza stampa dei Pro Vita in Senato per presentare un rapporto che di fatto mette in discussione l’interruzione di gravidanza. Poi la contro-risposta alla Camera, organizzata dalla deput ...