Ilfattoquotidiano.it - Voci di Gaza – “Prezzi del cibo alle stelle, un chilo di patate costa 100 dollari”. Oxfam: “Messa al bando di Unrwa è crimine contro la popolazione”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Lo stop degli aiuti umanitari imposto da Israele ha fatto impennare ancora di più idelall’interno della Striscia. Undi, racconta un’operatrice di, “100al“. Inaccessibile per ladianche la carne: per unci vogliono più di 150. E con l’approvazione della legge che vieta all’di operare nelle aree sotto illlo di Israele, secondo l’ong, la situazione si aggraverà ulteriormente. “Con questa legge Israele priva lapalestinese della principale agenzia attiva nella risposta umanitaria a” commenta Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie diItalia. “Una decisione che arriva dopo aver bombardato senza sosta lapalestinese per oltre un anno, causando decine di migliaia di vittime civili, mutilando donne e bambini e spingendo tantissimi alla morte per fame.