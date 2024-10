Virtus Bologna, Baraldi confermato Ceo (Di martedì 29 ottobre 2024) Bologna, 29 ottobre 2024 - Tutto secondo previsione, Massimo Zanetti confermato presidente e rinnovati i poteri a Baraldi come Ceo. L’assemblea dei soci della Virtus Pallacanestro Bologna Spa, svoltosi oggi pomeriggio ha approvato il bilancio dell’esercizio 2023-2024 e confermato presidente del Consiglio d’Amministrazione Massimo Zanetti. Oltre al presidente l’assemblea ha confermato come membri del Consiglio d’Amministrazione Marco Preti, Giuseppe Sermasi e Nicola Gualandi. Presidente del Collegio dei Sindaci Michele Colliva e come Sindaci Massimo Garuti e il nuovo entrato Pier Luigi Ungania. Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, Baraldi confermato Ceo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 - Tutto secondo previsione, Massimo Zanettipresidente e rinnovati i poteri acome Ceo. L’assemblea dei soci dellaPallacanestroSpa, svoltosi oggi pomeriggio ha approvato il bilancio dell’esercizio 2023-2024 epresidente del Consiglio d’Amministrazione Massimo Zanetti. Oltre al presidente l’assemblea hacome membri del Consiglio d’Amministrazione Marco Preti, Giuseppe Sermasi e Nicola Gualandi. Presidente del Collegio dei Sindaci Michele Colliva e come Sindaci Massimo Garuti e il nuovo entrato Pier Luigi Ungania.

